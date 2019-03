Cagliari, Maran: "Abbiamo perso gli equilibri. Ora testa alla Fiorentina"

Fonte: cagliaricalcio.com

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, commenta in conferenza stampa il ko subito sul campo del Bologna. Questa le sue parole riportate dal sito ufficiale dei sardi: "Sino al colpo di testa di Joao Pedro respinto da Skorupski abbiamo fatto le cose per bene, direi anzi che le occasioni migliori per segnare le avevamo avute noi. Poi per forzare la situazione e cercare di recuperare abbiamo cambiato qualcosa e per assurdo sono venuti meno gli equilibri. Peccato perché nel primo tempo la squadra ha fatto quel che doveva fare, l’unica occasione nella quale abbiamo rischiato è stata sull’uscita di Cragno su Santander. L’episodio del rigore ha senz’altro influito: il rammarico è che sia arrivato da una situazione non pericolosa, la retroguardia era posizionata bene”.

Su Despodov: “Il Bologna teneva la linea di difesa molto alta, avevo bisogno di un giocatore che andasse in profondità. In quel momento però si sono abbassati e a quel punto attaccarli si è fatto più complicato. Abbiamo cercato di forzare certe situazioni, pur mantenendo sempre lo schieramento del trequartista dietro le due punte, ma i risultati non sono stati quelli che speravamo”.

Sugli episodi. “Ci tenevamo a dare continuità e a fare risultato in trasferta: l’assenza di risultati lontano da casa sta diventando un peso. Il Bologna è un avversario in salute, stava giocando bene ma non era stato assistito dalla fortuna: oggi invece gli episodi per loro hanno girato tutti dalla parte giusta”.

Su Birsa e Thereau: "Stiamo pian piano recuperando tutti gli effettivi, ma devono trovare la condizione giocando, anche attraverso le partite che contano. Avevo bisogno di inserire giocatori offensivi, è entrato prima Théréau poi Birsa, che può essere decisivo anche attraverso un calcio di punizione. Sul 2-0 purtroppo tutto si è fatto più difficile”.

Sulla tabella salvezza:“Non voglio fare tabelle perché la Serie A riserva sempre sorprese: con l’Inter sembrava fossimo condannati in partenza e abbiamo rovesciato il pronostico. Venerdì affronteremo la Fiorentina con il piglio e la cattiveria giusta per ottenere un risultato positivo”.