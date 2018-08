Cagliari, Maran: “Buon mercato. Klavan ok, felici di trattenere Barella”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia di Empoli-Cagliari, il tecnico dei sardi Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa. “Le neopromosse hanno una motivazione in più, avremo di fronte un Empoli insidioso. Ma siamo concentrati su noi stessi, è il nostro unico pensiero. Mercato? È stato fatto un ottimo lavoro dalla società per rinforzare la rosa e sono rimasti ottimi giocatori. Adesso si lavora sodo per diventare squadra. Klavan è un acquisto importante, non l'ho ancora visto di persona ma tutti ne parlano con entusiasmo. Abbiamo un mix di giovani e giocatori più esperti. Rispetto ad alcune partenze, si è ragionato soprattutto sulla loro crescita. Siamo contenti di aver tenuto Barella: può crescere ancora ma è un giocatore duttile e con molta personalità. Bradaric sta colmando il gap di condizione rispetto ai compagni, è come se fosse in ritiro in questo momento. Domani e sempre scenderemo in campo per giocare la nostra partita e provare a vincere: è la nostra mentalità. Sono eccitato per l'inizio della Serie A. Attorno a me vedo energia positiva, i ragazzi hanno l'approccio giusto. Il risultato della domenica è figlio del lavoro che facciamo in settimana. Paura di sbagliare scelte? No, è il bello e il brutto del mio ruolo”, le parole dell'allenatore.