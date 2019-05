Cagliari, Maran: "Affrontando bene le gare finali diamo valore alla stagione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, parla così ai microfoni di Sky in vista della sfida al Napoli, in programma domani sera al San Paolo, con calcio d'inizio alle 20.30: "Il Napoli va affrontato con personalità e coraggio, altrimenti diventa difficile uscire dal campo bene contro una squadra di questo calibro. Mio figlio nel mio staff? Ha accettato volentieri, è stata una idea più mia. Deve fare l'analisi per tutti gli allenamenti con il drone, sa dove inquadrare così che noi possiamo analizzare l'allenamento, è un continuo scambio di informazioni".

Quanto contano le partite finali di questa stagione?

"Molto importante, sono le partite che danno valore, se fatte in un certo modo, a quanto fatto fino a questo momento".