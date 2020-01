© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Milan, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato così dei rossoneri: "Difficile rispondere, hanno avuto tanti cambiamenti finora: è stato difficile preparare la partita, perché non è facile inquadrarli. Hanno cambiato davvero tanto finora, lo sapete".

Domani arriva Ibra, pensa che per la Serie A sia un bene?

"Assolutamente sì, è molto positivo che campioni simili giochino nel nostro campionato. Sarà un punto di riferimento per loro, dovremo essere bravi a sporcargli i rifornimenti".