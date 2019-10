© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio ottenuto in casa contro la Roma, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Siamo ancora imbattuti in trasferta, siamo in serie positiva da cinque gare. Non è semplice giocare a Roma in un momento in cui loro stanno bene. Dall’inizio alla fine abbiamo cercato di essere organizzati senza disdegnare di metterli in difficoltà. Nel finale sono stati bravi a non perdere la testa in inferiorità numerica".

Come sta Pisacane?

"Stava meglio adesso. Ora farà i controlli, aveva perso i sensi ma ora sta meglio".

Sulla gara.

"I ragazzi l'hanno interpretata bene. Abbiamo avuto attenzione e partecipazione. Un'altra prova superata che ci deve far crescere".

Fin dove può arrivare il Cagliari?

"Non dobbiamo avere orizzonte. Dobbiamo essere bravi ad avere la capacità di vivere la giornata facendo le cose col massimo impegno"