© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le parole di Rolando Maran, tecnico del Cagliari, alla vigilia della trasferta di domani di Frosinone riportate dai colleghi di CalcioCasteddu. Si parte da Pavoletti. "Leonardo sta bene, si è allenato con la squadra e ha fatto bene la rifinitura. È recuperato al 100%.

Sulla gara. “Dobbiamo temere solo di non riuscire a fare il nostro calcio. Lunedì non l’abbiamo fatto. Il nostro gioco è fatto di sfacciataggine e dobbiamo pensare ad essere propositivi. La mentalità deve sempre essere portata avanti. Bisognerà mettere grande personalità e affrontare la gara con la giusta cognizione che affronteremo una squadra tosta. Non c’è nulla da sottovalutare, anzi”.

Su Castro ko e sul trequartista. “Castro aveva caratteristiche di qualità e quantità. Devo pensare a comporre un mosaico equilibrato. Joao può fare sia il trequartista che l’attaccante, ma la struttura non è solo legata all’attaccante. Sau e Farias lavorano bene, Marco ha dato segnali positivi quando è entrato e Diego è fermo da un po’ ma anche lui si allena bene”.

Sul modulo. “Cigarini lunedì l’ho scelto a seconda di quanto ho visto in settimana. C’è da lottare per avere una maglia e io devo saper gestire il gruppo. Per il modulo lavoriamo sempre sui cambiamenti da fare anche a gara in corso. Klavan? Deve solo trovare il ritmo partita”.