Cagliari, Maran: "Atalanta un'eccellenza. Dovremo fare gara perfetta"

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato a Sky Sport in vista della complicata gara contro l'Atalanta: "I numeri fanno capire la pericolosità di una partita così. L'Atalanta sta facendo risultati incredibili e segna sempre, è nell'eccellenza del calcio e per affrontarla servirà una partita perfetta, una partita che non deve avere sbavature. Il trend positivo contro la Dea? I precedenti non aiutano la partita di domani. Dovremo essere bravi, pronti, corti, propositivi... L'Atalanta sta facendo davvero un calcio di primo livello. Lo spogliatoio del Cagliari? C'è grande responsabilità da parte di tutti, c'è rispetto anche da parte di chi ha giocato meno. Tutti rispondono con professionalità e questo è il motore che spinge la squadra. Se tutti spingiamo a 1000 in settimana riusciamo ad approcciare bene la partita, ma la squadra vive con partecipazione le vicende quotidiane. La sfida con Gasperini? Ha dimostrato in questi anni di avere grande capacità, un allenatore esperto che dà identità chiara alla squadra. Giocare contro le sue squadre è difficile, hanno qualità e organizzazione".