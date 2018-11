Cagliari, Maran: "Barella predestinato. Mi godo Pavoletti, è al top"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran, tecnico del Cagliari ha parlato a Radio Rai Uno nel corso di "Radio Anch'io Sport": "Tre giocatori del Cagliari convocati in Nazionale? Il merito principale va al presidente che è riuscito a prendere giocatori con del potenziale e a trattenere uno come Barella, appetito da tanti. Poi c'è il merito dei giocatori. L'allenatore contribuisce dando una certa fisionomia alla squadra così da esaltare le qualità del singolo. Barella? Sta facendo bene e cresce di partita in partita. Ha grandissima personalità nonostante la giovane età. Ha già fatto vedere di che pasta è fatto in Nazionale, sono state le prime partite di una lunga serie perché è nel suo destino. Vendere i top per alzare l'asticella? E' un aspetto da tenere in considerazione. Per poter sostenere delle stagioni ad alto livello occorre anche pensare a questa strada. Fa parte della fascia di squadre come la nostra o quella dell'Atalanta. Cerchiamo sempre di tenere i migliori, ma è normale che vengano fatte anche altre valutazioni. Maran manca al Chievo? Mi spiace che stiano vivendo una situazione del genere. Non meritano questo. Sono convinto che ci siano forti risorse per uscire da questo momento. Mi dispiace molto vederli vivere questa situazione delicata. Mi auguro che tornino presto a ottenere. Per chi voterò alla Panchina d'Oro? Per Allegri. Vince sempre e solo uno ed è sempre difficile vincere. Gli va riconosciuto i meriti delle vittorie. Chievo può salvarsi? Io sono convinto di sì perché conosco i valori tecnici e morali per uscirne. E' una situazione delicata ma hanno tutte le potenzialità per potercela fare. Cosa ha Pavoletti più di Belotti? Sono giocatori diversi, sta vivendo un momento fantastico nelle prestazioni. Me lo sto godendo in questo inizio di stagione. Fa un grandissimo lavoro per la squadra, è un giocatore completo ed è nella piena maturità. Adesso può dare il massimo di se stesso. Gap tra grandi, medie e piccole? C'è una ripartizione che ha aperto una forbice tra le big e le altre difficile da colmare solo con il lavoro dei club. Questa forbice toglie un po' di spettacolo. Una ripartizione più equa aiuterebbe tutti in questo. Corsa scudetto? La Juve toglie dei meriti a chi insegue e va altrettanto forte. I bianconeri riescono a essere cinici anche quando paiono in difficoltà. Sono quasi impietosi nei confronti degli avversari. Penso che sia ancora avanti, anche rispetto al Napoli che però sta facendo comunque molto bene".