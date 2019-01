Cagliari, Maran: "Birsa si è calato subito nella realtà. Ci aiuterà tanto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Sassuolo di sabato alle quindici: “Arriviamo a questa partita cercando di lavorare molto su ciò che domenica non è andato. Le cose buone che ho visto invece devono essere confermate domani. Le nostre partite le abbiamo sempre giocate e in un certo senso ci mancano dei punti che avremmo meritato. I numeri in classifica non dimostrano quello che abbiamo fatto in alcune partite. Abbiamo sbagliato solo all’andata a Empoli e poi a Udine, in tutte le altre gare siamo sempre stati sul pezzo. Se vinciamo domani ci sarà tanta serenità. Ma il nostro campionato resta conseguire la salvezza tranquilla- evidenzia calciocasteddu.it - out Andreolli, Sau e Cerri. Birsa ha la febbre. Speriamo recuperi. Se giochiamo senza assenze siamo molto competitivi. Purtroppo se sono sempre i soliti a tirare la carretta purtroppo le difficoltà ci sono. Birsa si è calato subito nella realtà nostra. Ci aiuterà tanto. Farias? Se mi dimostra partecipazione fa parte della squadra. Se dovesse partire farò una considerazione diversa. Bisogna fare i conti con il mercato quando giochi. Per fortuna il 31 finisce. Il Sassuolo? Ha tenuto negli anni giocatori importanti. Hanno perso Boateng? Anche a noi mancano giocatori importanti. -5 da loro? Potevano essere anche meno ma siamo stati bravi ad affrontare le varie difficoltà avute“.