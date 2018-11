Cagliari, Maran: "Buona prestazione, peccato per il risultato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha commentato la sconfitta subita contro la Juventus: "Quando sei a Torino devi sbagliare il meno possibile, siamo stati bravi nella prestazione, in gara fino alla fine, abbiamo avuto l'occasione per pareggiare la gara e peccato, la prestazione è stata quella che volevamo con coraggio e spirito di sacrificio da parte di tutto, qualche episodio non ha girato come doveva girare. E' stato un passo avanti dal punto di vista della prestazione ma dispiace non aver fatto risultato. In campo c'era la consapevolezza di poter pareggiare e anche la Juve se ne è accorta, peccato, poteva essere un bel premio dopo una buona prestazione".