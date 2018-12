© foto di Federico Gaetano

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato del calendario che attende la formazione sarda nelle prossime settimane. “Dopo il Frosinone ci attendono di seguito Roma, Napoli e Lazio, ma intanto pensiamo partita per partita. Quella di domani dobbiamo affrontarla con un piglio da squadra, senza sottovalutare niente e nessuno, anzi tenendo alto il livello di concentrazione. Per noi è una partita importante, come tutte quelle che abbiamo giocato e quelle che verranno”.