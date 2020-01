Cagliari, Maran: "Castro? Se partirà, gli dirò in bocca al lupo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sfida diretta per l'Europa League tra Cagliari e Parma. Raggiunto da Sky a margine della conferenza stampa, il tecnico dei sardi, Rolando Maran commenta questa gara che arriva dopo la buona prova contro l'Inter: "Dobbiamo confermarci in casa e dare continuità. Affronteremo un avversario molto difficile da incontrare, dobbiamo fare in modo di mantenere questa crescita vista nelle ultime partite".

Lista dei convocati in divenire, col mercato aperto. Si ritornerà alla difesa a quattro?

"Abbiamo provato entrambe le soluzioni, come sempre. La partita di Milano ci ha dato conferme positive: è qualcosa che ci deve dare consapevolezza che possiamo interpretare le partite in qualsiasi modo sapendo cosa fare. Dobbiamo andare in campo con la tignosità che ci ha sempre contraddistinto".

Castro è ai saluti, vi dividete dopo tanti anni insieme. Il mercato del Cagliari è chiuso così?

"Qualsiasi cosa dica potrebbe essere smentita nelle prossime 6-7 ore. È inutile fare considerazioni adesso, quando ci sarà la certezza ben venga il fatto di augurargli l'in bocca al lupo. Però devo avere la certezza e poi dirò quello che avrò il piacere di dire. Il calcio regala mille sorprese, vediamo".