Cagliari, Maran: "Che emozione contro il Chievo. Felici per Pavoletti"

Rolando Maran contro il ChievoVerona, la prima volta da avversario. L'allenatore del Cagliari ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara coi gialloblù: "Quella di domani è una partita importante quanto le altre. Noi vogliamo dare continuità, dall'altra c'è un avversario in cerca di riscatto. Dovremo arrivare alla gara molto concentrati".

Sul pari di Firenze: "Quanto visto in Fiorentina-Cagliari ci ha dato la consapevolezza che possiamo giocarcela ovunque, anche in campi insidiosi. Ma è solo un piccolo tassello, ora è importante continuare su questa strada".

Sul Chievo: "Chiaramente per me sarà una partita emozionante, rivedrò persone con le quali ho condiviso diversi anni di lavoro e alle quali sarò sempre grato. Poi inizierà la gara e avrò in testa solo i miei ragazzi".

Sulla preparazione della gara: "In settimana, come sempre, ci siamo concentrati su noi stessi, sull'applicazione dei concetti che studiamo e poi mettiamo in campo".

Sull'obiettivo: "Il nostro unico pensiero dev'essere la prestazione, non abbiamo per nulla l'ansia di dover alzare l'asticella".

Su Pavoletti neo-papà: "Siamo felicissimi per lui, in settimana si è allenato con la stessa voglia di sempre. È un ragazzo positivo, lo dimostra ogni giorno nel gruppo".