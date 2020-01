© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Maran chiude il caso Castro. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con l'Inter, il tecnico del Cagliari ha chiarito così la situazione del centrocampista, escluso dai convocati dell'ultima sfida col Brescia a causa di una discussione proprio col suo allenatore: "Domani ci sarà, non c'era nulla da risolvere: lo conosco talmente bene, che so che fosse amareggiato quanto lo ero io. Ma è un bravo ragazzo, ci sono delle regole e tutto è tornato come doveva".