Cagliari, Maran: "Chiuso bene il ritiro. Rog? Trova un ottimo contesto"

Al termine del match amichevole tra Cagliari e Chievo il tecnico rossoblù Rolando Maran ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti allo stadio Briamasco di Trento. "C'è stato grande impegno, anche se il clima non ci ha certo aiutato. L'intensità deve crescere, ma abbiamo cercato di essere squadra, con qualche sciocchezza e qualche cosa buona. Abbiamo chiuso il ritiro in Trentino nel migliore dei modi. Rog? Quando il contesto è buono, la capacità di inserimento è più veloce. L'amichevole con il Leeds sarà importante, ma loro sono avanti a livello di preparazione visto che tra poco inizieranno il campionato. Ben vengano le difficoltà, soprattutto in questo periodo".

Sulle emozioni vissute nell'incontrare il suo Chievo: "È stato come rivedere tanti vecchi amici, perché quindici anni di vita calcistica non si cancellano, specie per un sentimentale come me. Vedere Sergio (Pellissier, ndr) in borghese e non in tenuta da campo è stato sicuramente strano, ma gli auguro tutto il bene possibile. Despodov e Lykogiannis? Kiril ha avuto una distorsione alla caviglia, mentre Lyko una botta alla tibia, ma non dovrebbero essere infortuni seri".