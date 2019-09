© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha evidenziato le caratteristiche che la squadra dovrà avere domani: "Dobbiamo avere quella sana pazzia che ci permette di fare meglio, sia nei rapporti tra noi che sul campo. Dobbiamo essere compatti e precisi e pure esuberanti, questo spirito per me è carburante per poter andare oltre le possibilità. Oliva pronto? Assolutamente sì, è un ragazzo che ha lavorato molto da quando è arrivato ed è cresciuto molto sia fisicamente che tatticamente".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale