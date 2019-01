Cagliari, Maran: "Con Birsa abbiamo recuperato il numero giusto in rosa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato a La Nuova Sardegna del mercato e delle trattative che coinvolgono la squadra sarda: “Birsa? Con lui in squadra abbiamo riportato il numero giusto in rosa dopo il lungo infortunio di Castro. A gennaio si tratta di un mercato particolare, vedremo cosa potrà accadere. La classifica? Abbiamo fatto un buon calcio che ha divertito i tifosi. Ma penso al pari col Sassuolo in casa e all’1-1 col Milan. Barella ha colpito il palo ma se avesse segnato finiva lì. Con 4 punti ragioneremmo diversamente. Abbiamo pagato dazio per le assenze”.