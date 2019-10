Cagliari, Maran: "Con la Roma sfida impegnativa ma stimolante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Sky in vista della sfida con la Roma: "Non credo che troverempo una squadre stanca, sta bene ed ha trovato l'equilibrio giusto. Sarà un compito difficile, ma questo deve essere uno stimolo in più: vogliamo dimostrare i passi in avanti che abbiamo fatto in una gara impegnativa ma stimolante.

Le scelte di formazione? Sarebbe più difficile gestire una squadra che non si allena bene. Invece ho dei ragazzi che si allenano alla grande, siamo una delle squadre che ha usato più giocatori in questo inizio di campionato. Questo significa che tutti devono sentirsi importanti.

Nainggolan, Olsen e Pellegrini pronti a sfidare il passato? Stanno lavorando per preparare la gara al meglio. La cosa che conta è che hanno lavorato benissimo in questi giorni".

La classifica? Dietro c'è tanto lavoro, nonostante una partenza difficile siamo riusciti subito a ribaltare la situazione con grande compattezza. Adesso viene il bello, dobbiamo confermare questo buon momento. Dobbiamo chiudere al meglio questo ciclo prima della sosta".