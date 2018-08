Cagliari, Maran: "Così fa male, rammarico per vittoria in pugno"

“C’è tanta attesa, il debutto stagionale in campionato lo viviamo con entusiasmo. La gente si aspetta tanto e noi vogliamo cominciare nel migliore dei modi”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia. Sfidate il Lecce, che non è avversario facile. “È...

Frosinone, Ciociaria Oggi: "Contro il Bologna per la prima vittoria"

Il Mattino in prima pagina: "Un Napoli da impazzire"

Cagliari, Unione Sarda: "Con il Sassuolo per dimenticare Empoli"

Inter, Corriere della Sera: “Con i nuovi per il riscatto”

Fiorentina, l'apertura del QS-La Nazione: "Tre punti per sorridere"

Lazio, Il Messaggero: "Ronaldo a secco ma non basta"

Il Mattino titola: "Juve sì, Ronaldo no"

Così il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato del contestato pareggio con il Sassuolo , il 2-2 emiliano arrivato su calcio di rigore dopo sette minuti di recupero: "Così fa più male? Se alla seconda giornata facciamo questi discorsi, il rammarico più grande al di là delle ragioni che possiamo avere sui tempi del recupero e su quella palla battuta 20 metri più avanti, la cosa che dispiace è aver perso un risultato meritato che avevamo in pugno. - ha detto l'allenatore ai microfoni di Sky Sport - Avevamo tenuto lontano il Sassuolo sempre, anche nel finale, ma resta una grande prova di questi ragazzi".

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

