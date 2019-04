Cagliari, Maran: "Difficile trovare spazio contro una Juve così"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il k.o. casalingo contro la Juventus: "La Juve arrivando decimata ha messo più cattiveria del solito, è arrivata qui attenta a concedere poco. Abbiamo provato a fare quello che siamo soliti fare ma siamo andati spesso a vuoto e quando attaccavamo erano sempre compatti, diventa difficile trovare spazi contro una Juve così. Non abbiamo mai rischiato, sono passati in vantaggio su calcio piazzato. In casa abbiamo fatto partite più arrembanti ma oggi non ci riuscivamo perché la Juve era compatta ed è arrivata con una grande concentrazione, probabilmente la sconfitta di Genova è servita da lezione. Abbiamo trovato grande difficoltà ma la squadra ha corso tanto, nel primo tempo avevamo avuto un'occasione per parte, se non concedi nulla c'è anche merito della squadra. Abbiamo fatto tanta corsa dietro a loro e con la palla abbiamo sbagliato tanto, questo ha fatto sì che non recuperassimo mai. Contro queste squadre devi saperla gestire. Abbiamo forzato situazioni che non erano da forzare e abbiamo sbagliato qualcosa in più dal punto di vista tecnico. Ci siamo abbassati tropo sul corner, dovevamo avere più fiducia nelle nostre capacità e andare a rompere le scatole a quello che andava saltare, qualcosa abbiamo sbagliato sicuramente, di solito siamo più attenti. Quella situazione l'abbiamo subita in maniera più passiva. Pjanic e Bonucci hanno fatto modo di mandare a vuoto Barella, siamo mancati con le corse degli interni e dei terzini sulla chiusura dei quinti. Sono cose in cui dobbiamo essere bravi, oggi non riuscivamo a uscire con i tempi giusti perché siamo andati un po' a vuoto".