Cagliari, Maran: "Dispiace per Pavoletti, abbiamo rabbia e amarezza"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con l'Inter, Rolando Maran ha parlato anche del grave infortunio di Pavoletti: "Dispiace, ovviamente, per il valore del giocatore. Abbiamo rabbia e amaro in bocca. Sono arrivati due calciatori nuovi, che dovranno integrarsi nell'impianto di gioco", le dichiarazioni del tecnico del Cagliari.