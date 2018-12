Cagliari, Maran: "Dispiace perdere per una punizione dubbia"

Fonte: Tuttonapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha commentato il ko contro il Napoli: "Il rammarico è grande, c'è rabbia perché non stavamo rischiando più di tanto e avevamo preso campo. Il Napoli però ha nelle corde giocate del genere. E' venuta fuori questa punizione un po' dubbia che ha portato al gol. Dispiace perché è stata una prova di grande intensità, anche se spesso abbiamo sbagliato la rifinitura. Dispiace per i ragazzi, ci tenevano per i tifosi a fare risultato, ci hanno spinto con forza e sarebbe stato bello".

Perché ti sei arrabbiato così tanto? "Si recuperava sempre tempo, poi quando siamo andati sotto s'è giocato due minuti e su una rimessa laterale nella metà campo del Napoli è finita la partita, ma si doveva giocare".

Sul piano tattico: "Dovevamo andare forte, senza farsi condizionare dal loro valore. Sapevamo ci sarebbe stato da soffrire, ma i ragazzi hanno interpretato bene la gara, giocandosela comunque a viso aperto ed infatti li abbiamo fatti soffrire. La mentalità sta crescendo".

Il momento migliore? "Nel finale proprio eravamo di più nella metà campo avversaria, ma loro hanno giocatori che ti creano problemi con una giocata. Purtroppo è venuta fuori quella punizione che rovina tutto, ma stavamo facendo bene".