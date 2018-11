Cagliari, Maran: "Dobbiamo riuscire a capitalizzare di più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Cagliari Rolando Maran dopo il ko contro la Juventus: “Il rammarico? La prestazione c’è stata, l’avevamo tenuta in piedi nonostante il gol a freddo e nonostante ci siamo fatti il 2-1 da soli. Avevamo avuto una grande occasione per il 2-2, poi abbiamo preso il 3-1. Abbiamo ribattuto colpo su colpo contro una squadra molto forte, andando a cercare fino alla fine il pareggio. Purtroppo non è arrivato. L’episodio di Benatia? Gli episodi un po’ dubbi potevano essere giudicati in un altro modo, ma non voglio parlare di questo. Voglio parlare della prestazione, che è stata da grande squadra. L’ambizione non deve mai mancare e non manca, sappiamo che è sempre difficile e dobbiamo mettere in campo prestazioni di questo tipo perché attraverso di esse arrivano i risultati. È la consapevolezza che fa poi la differenza. Dobbiamo farlo di domenica in domenica. Dobbiamo migliorare, lo abbiamo già fatto rispetto alle prime gare. Dobbiamo riuscire a capitalizzare di più, la nostra crescita passa attraverso questo. Le prestazioni stanno migliorando e mi piace pensare a questo”.