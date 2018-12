Cagliari, Maran: "Dobbiamo sfruttare il nostro entusiasmo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra i convocati per la partita di domani contro l’Udinese, c’è anche Joao Pedro. Il brasiliano, uscito anzitempo nella gara col Genoa, si è allenato oggi con la squadra ed è a disposizione. Il tecnico Rolando Maran sottolinea le difficoltà nel preparare l’incontro della “Dacia Arena”. “Abbiamo potuto appena visionare qualche video e ci siamo concentrati su qualcosa di didattico. Con così poco tempo per recuperare tra un impegno e l’altro, abbiamo cercato di non disperdere altre energie fisiche. In ogni caso, abbiamo cercato di prepararla nel migliore dei modi. Qualcuno risente di acciacchi ma questi ragazzi non mollano mai. Non è semplice valutare se un giocatore abbia recuperato dallo sforzo fisico dopo appena tre giorni”.

MORALE ALTO - “Il successo di mercoledì ci ha dato gratificazione soprattutto per come è arrivato, dopo un periodo in cui avevamo ottenuto meno di quanto meritavamo. È stata una vittoria di grande cuore. Nel primo quarto d’ora abbiamo praticamente giocato in dieci per l’infortunio di Joao Pedro, ma poi abbiamo corso solo un pericolo nel secondo tempo mentre la squadra ha creato tanto. Questa prestazione fortifica il morale, dobbiamo sfruttare la scia di entusiasmo e metterla in campo a Udine”.

ALTERNATIVE IN ATTACCO - "Ho diverse alternative che mi consentono di variare la composizione dell’attacco, in base alla nostra condizione e alle caratteristiche dell’avversario. Vedremo domani, ho ancora un giorno per valutare”.

LE INSIDIE DELL’UDINESE - “I bianconeri sono una squadra diversa dalla nostra, molto fisica, che concede poco. Avrà pochi assenti, a parte De Paul, il che permetterà all’allenatore di ricorrere a forze fresche. Dovremo essere bravi ad interpretare la partita, anche in modo diverso rispetto a quanto facciamo di solito”.

RAZZISMO ALLO STADIO - “Se i responsabili non sono solo un paio di persone a caccia di notorietà ma siamo in presenza di fatti gravi, sono dell’idea che sia giusto fermare le partite. Bisogna che tutti facciamo uno sforzo per far tornare lo stadio un luogo di festa, una possibilità di incontro per la gente che ama questo sport”.