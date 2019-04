© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vigila di campionato per il Cagliari di Rolando Maran. Domani alla Sardegna Arena arriva la SPAL per uno scontro diretto nella zona calda della classifica. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni del tecnico isolano a CalcioCasteddu: "La formazione? Solo qualche valutazione da fare viste le partite ravvicinate. Soltanto delle osservazioni da fare, Pellegrini sta bene. Sono convinto che dovrò mettere la squadra che sta meglio. La Juve? Con la Juve c’erano le energie giuste, ma abbiamo trovato una squadra molto determinata che ha concesso davvero poco. Mancate le corsie esterne? No, loro erano messi in maniera tale che non ci consentivano di fare quel gioco. La SPAL? Troviamo una squadra che sta bene, ma stiamo bene anche noi. Martedì abbiamo dimostrato comunque di essere in salute. Quando si arriva a questo punto del campionato le partite contano un po’ di più. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita a prescindere da tutto. È una squadra molto fisica, dovremo avere tanta pazienza e tanta carica agonistica. Dovremo avere la lucidità giusta per affrontarli. Kean? Tutto questo non sta facendo bene al Cagliari e a Cagliari. Sono completamente d’accordo con la nota rilasciata dal presidente"