Cagliari, Maran dopo il rinnovo: "Sono orgoglioso. Grazie a Giulini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato al sito ufficiale del club sardo dopo il rinnovo fino al 2022. Queste le sue parole: "Questo prolungamento mi riempie di gioia e di orgoglio dopo un anno di lavoro. Questo significa tanto per me, perché vuol dire che la società lo ha apprezzato. Sono felice di continuare ad allenare questa squadra. Rappresenta una responsabilità nei confronti della società, del presidente e dei tifosi. Qui ho trovato professionalità, ambizione e voglia di crescere. Non mi aspettavo il calore da parte della gente, i tifosi ci hanno sempre sostenuto. Il prossimo anno vogliamo migliorare ancora".

Come ha vissuto questo anno a Cagliari?

"Ho imparato sulla mia pelle che vivere la città a contatto con chi è il fulcro e il motore della squadra agevola le cose. Ho avuto la fortuna di essere stato sostenuto fin da subito e di aver instaurato un gran rapporto con la città. Questo è contato molto sulla scelta di continuare qui, Cagliari è perfetta per me e voglio conoscerla ancora di più".

In rossoblù nell'anno del centenario?

"È un motivo di orgoglio in più e grande responsabilità. Essere allenatore in un anno così particolare in una squadra così mi fa molto piacere. So che dovrò dare tutto me stesso per dare soddisfazione a questi colori".

Chi vuole ringraziare?

"Sicuramente il presidente e tutta la società. Il rinnovo è merito loro e mi hanno dimostrato la fiducia e la stima in un momento importante per la stagione. Ringrazio poi i miei collaboratori e la squadra che mi ha messo in condizione di lavorare al meglio. Infine devo ringraziare la città intera".