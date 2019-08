Cagliari, Maran: "E' aumentato il tasso tecnico ma non faccio tabelle"

© foto di Federico Gaetano

Rolando Maran elogia il Cagliari e il lavoro fatto dalla società in estate. Nel corso della conferenza stampa di oggi ha parlato anche del tasso tecnico dei suoi. "Sono arrivati giocatori che hanno aumentato il tasso tecnico, partendo però da una buona base. Negli anni passati sono comunque riuscito ad arrivare ottavo col Catania e nono a Chievo, non squadre di prima fascia. Non mi piace fare tabelle, dobbiamo essere bravi a vivere settimana dopo settimana".