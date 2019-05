Cagliari, Maran: "È un finale di campionato avvincente ma paradossale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato anche delle ultime due settimane di campionato: "È un finale di campionato paradossale e avvincente allo stesso tempo. Molte posizioni sono ancora in ballo, nell’arco di due partite possono cambiare tante cose. Nessuno ha mollato, regna l’equilibrio e tutte dispongono di una caratura tecnica notevole".

Maran ha parlato anche del recupero di Ionita: "Per noi è un giocatore importante, in un reparto dove abbiamo già perso Faragò. È stata un po' una costante nel nostro campionato: quando avevamo trovato equilibri ed alchimia, è capitato qualche episodio sfortunato che ci ha costretti a ricominciare da capo. Credo comunque che tutti siano in grado di dare un bel contributo".

