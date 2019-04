© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro la Spal, il tecnico del Cagliari Rolando Maran è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Siamo partiti bene, il gol loro ci ha condizionato nel resto del primo tempo, ma siamo stati bravi a schiarirci le idee, mettere a posto alcune cose e abbiamo legittimato questa vittoria nella ripresa. Salvezza consolidata? Non la consolida perché stanno correndo tutti ma è un bel mattone verso il nostro obiettivo, conta continuare a fare prestazioni e conquistare punti perché questa è la nostra mentalità e nell'ultimo periodo stiamo facendo bene. Sul gol di Faragò? Non ricordo cose particolari sul gol di Faragò, è in posizioni regolare e altro, onestamente era vicino alla mia panchina e non ho notato niente. Stiamo attraversando un buon momento, abbiamo molte alternative, abbiamo avuto un periodo nero di due mesi e abbiamo pagato con i risultati, adesso ci siamo tutti, la rosa sta lavorando bene ed è un momento in cui tutti stanno lavorando alla grande".