Cagliari, Maran elogia il gruppo: "Sono piacevolmente in difficoltà"

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla SPAL, elogiando pubblicamente la squadra per come ha lavorato in queste due settimane: "Sono sincero: sono piacevolmente in difficoltà, perché si allenano tutti alla grande e so che chiunque giochi darà il massimo per la squadra e per i compagni. Ho visto la squadra lavorare davvero bene, ora bisogna trasferire sul campo tutto questo lavoro, mettendo in campo questi aspetti per essere efficaci. Pinna o Faragò? Hanno preparato la gara entrambi alla grande, ma Paolo mi ha sorpreso assolutamente in positivo: ha fatto tre settimane tirando al massimo in allenamento, mi ha davvero stupito".

