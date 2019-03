© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, commenta in conferenza stampa il successo contro l'Inter: "Non so se sia stato il miglior Cagliari della stagione, anche in precedenza avevamo offerto buone prove, sicuramente è stato uno dei migliori. Penso che non sia stato messo abbastanza in evidenza il periodo che abbiamo vissuto: negli ultimi due mesi abbiamo avuto diverse difficoltà, anche oggi avevamo sei assenti, due-tre giocatori in panchina essendosi allenati poco. Lavoriamo duro ogni giorno, possiamo andare incontro ad alti e bassi, ma stiamo facendo bene, con la giusta mentalità. Sembra facile parlare ora, ma mi aspettavo una squadra così”.