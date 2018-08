Cagliari, Maran: "Festa rovinata, peccato. Ionita sta bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il 2-2 col Sassuolo: "Dovevamo far risultare la sconfitta con l'Empoli un episodio isolato e ci siamo riusciti, dispiace per il pareggio perché volevamo la vittoria anche per i nostri tifosi, alla fine questo rigore ha rovinato la festa, che sarebbe stata un giusto premio per una prestazione importante da parte di tutti, e sottolineo tutti perché si sono fatti trovare pronti anche quelli entrati dalla panchina".

Sull'infortunio di Ionita e il lungo recupero?

"E' solo frastornato ma sta bene: è tutto rientrato. Eccessivi i 7 minuti di recupero, la punizione è stata calciata troppo avanti, questo ci ha fatto arrabbiare, prendiamo atto, non ci era sembrato così lungo il recupero".