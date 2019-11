Cagliari, Maran: "Fiorentina temibile. Servirà il giusto spirito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato a Rai Sport della sfida contro la Fiorentina: "Stiamo lavorando in un clima di euforia che cercheremo di alimentare. La Fiorentina è una squadra temibile poiché in forma e con una squadra importante, per questo domani vedremo una partita tra due compagini propositive. Con lo spirito giusto credo che riusciremo ad avere la meglio".