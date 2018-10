Cagliari, Maran: "Firenze insegna che ce la giochiamo con tutti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della gara contro il Chievo, l'allenatore del Cagliari Rolando Maran è tornato a parlare del pareggio di Firenze: "Quella di domani è una partita importante quanto le altre. Noi vogliamo dare continuità, dall'altra c'è un avversario in cerca di riscatto. Dovremo arrivare alla gara molto concentrati. Quanto visto in Fiorentina-Cagliari ci ha dato la consapevolezza che possiamo giocarcela ovunque, anche in campi insidiosi. Ma è solo un piccolo tassello, ora è importante continuare su questa strada".