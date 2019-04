Cagliari, Maran: "Frosinone temibile in trasferta, i numeri parlano chiaro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Frosinone, parlando così degli avversari: "Incontreremo una squadra temibile in trasferta, dobbiamo cercare di aggredirli come non mai. I numeri parlano chiaro: il Frosinone ha un rendimento buono, specialmente in trasferta. La squadra di Baroni concede poco: servirà tanta pazienza, dobbiamo sfruttare la carica che ci darà il pubblico. L’entusiasmo è un qualcosa di positivo".