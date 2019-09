Cagliari, Maran: "Gara di sana pazzia, queste partite ci fanno sognare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, dopo il successo sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Dobbiamo continuare a correre. Oggi dobbiamo essere felici per un risultato straordinario, contro una squadra che va sempre in gol, da 18 partite consecutive, e noi siamo riusciti a non farli segnare. Nel finale però ci abbiamo creduto. Ci voleva una partita di sana pazzia e ci siamo riusciti. Siamo felici di aver regalato questa soddisfazione ai tifosi, non arrivava da anni. Ora pensiamo a domenica e al Verona. Stanno lavorando tutti bene. All'87' vedere quattro miei calciatori attaccare e segnare per la vittoria la dice lunga. Sapevamo di trovare un Napoli che ha tantissime soluzioni, ma noi credevamo molto in questo tipo di prestazione. C'è bisogno di un pizzico di fortuna negli episodi, loro sono stati più pericolosi, ma noi ci siamo fatti trovare pronti".

Tre vittorie consecutive senza Nainggolan e Pavoletti. "Questo testimonia la bontà dell'organico e come lavorano bene questi ragazzi. Dobbiamo concentrarci su quello che è andato e vedere quest'attenzione e questo sacrificio ci fa sognare. Dobbiamo pensare di giocare sempre così, con questo acume tattico".