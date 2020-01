© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pari arrivato in casa dell'Inter, il tecnico del Cagliari Rolando Maran a Radio Rai 1 ha detto: "Abbiamo fatto una grande gara, è un punto meritato. E' stata una partita giocata con personalità e mi fa piacere, volevamo dare continuità alla gara di Brescia. E' stata una delle gare giocate con grande attenzione e personalità. Modulo cambiato in difesa? Non rischiare contro l'Inter è impossibile, ma ha rischiato anche l'Inter, abbiamo fatto bene, c'è stata grande applicazione. La risposta del campo è stata quella che volevamo. Fase negativa alle spalle? Veniamo da un calendario particolare, su cinque gare, 4 ne abbiamo giocate fuori, ora ci teniamo a tornare a giocare davanti ai nostri tifosi per dimostrare che il periodo negativo è alle spalle".