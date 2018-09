Cagliari, Maran: "Giocato con personalità. Barella avrà grande futuro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, è intervenuto su DAZN: "C'è stata grande personalità e una buona qualità. Non è facile giocare a Milano contro questa Inter, una squadra solita. Abbiamo fatto la partita che volevamo, non ci siamo solo chiusi, anche con buone trame. Nel secondo tempo ci hanno rincorsi tante volte. La partita è stata sempre in equilibrio".

Che giocatore è Barella? "Ha un dinamismo e una grande tecnica. Ha grandissimo futuro. Riesce a interpretare i ruoli con grande facilità e vive per la prestazione e ha il carattere giusto".