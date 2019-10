Cagliari, Maran: "Gol di Kalinic? Spinta netta"

"Me l'ha detto Pisacane che ha ripreso i sensi in spogliatoio"

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - "Non credo ci sia dubbio, sul gol Kalinic spinge Pisacane. E' stato giusto non convalidarlo": Rolando Maran non ha dubbi sull'episodio finale di Roma-Cagliari che ha scatenato le proteste giallorosse, per l'annullamento. "Non vorrei che questa vicenda togliesse i meriti ai miei ragazzi - ha aggiunto ail tecnico dei sardi, dopo l'1-1 dell'Olimpico. "Dal campo non ho visto molto, come è andata me la sono fatta raccontare da Pisacane, che ha ripreso i sensi nello spogliatoio. Ci siamo resi conto che il guardalinee non era mosso, qualcuno sostiene che l'arbitro avesse fischiato prima che il pallone entrasse, ma non voglio dire cose inesatte - ha proseguito il tecnico rossoblù -. Vorrei che l'episodio non togliesse il merito a questi ragazzi". "L'avevamo preparata per reggere l'urto della Roma - ha aggiunto -. Sapevamo di trovarli in un buon momento, siamo stati bravi a restare compatti. Abbiamo sofferto qualcosa in inferiorità numerica ma non abbiamo perso la lucidità".