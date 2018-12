Cagliari, Maran: "I 20 punti sono solo un punto di partenza"

Fonte: TuttoCagliari.net

Una rete di Farias giunta nei minuti finali della prima frazione permette al Cagliari di battere 1 a 0 il Genoa e di scavalcare in classifica proprio gli avversari, raggiungendo quota 20 punti in graduatoria. Il mister dei rossoblù Rolando Maran ha commentato la sfida rispondendo alle domande dei giornalisti in sala stampa. "I 20 punti ottenuti finora non devono essere un traguardo ma un punto di partenza. Abbiamo ancora una partita e vogliamo riuscire a chiudere il girone di andata nel migliore dei modi. Oggi abbiamo portato a casa una vittoria importante, un successo che aspettavamo da tempo. I nostri tifosi ci hanno aiutato e mi sento di ringraziarli."

Nel primo tempo il Cagliari è parso maggiormente in difficoltà rispetto a quanto visto nella seconda frazione.

"Abbiamo trovato una squadra che sta bene ma siamo stati bravi. Nei primi minuti abbiamo dovuto sostituire Joao Pedro e cambiare i nostri piani di gioco ma siamo stati accorti nel capire e nel leggere i momenti principali della gara. Ci siamo comportati da squadra e questo forse è l'aspetto più importante quest'oggi. Ogni mio giocatore, inoltre, si sta facendo trovare pronto ogni qual volta viene chiamato in causa, un elemento fondamentale e determinante per un allenatore."

A proposito di Joao Pedro, infortunatosi in avvio di gara, e Pavoletti, reduce da uno stop di ben tre partite:

"Joao è dolorante, ha preso una botta ma dovremo aspettare domani per valutare bene la situazione. Per quanto riguarda Pavoletti, inizialmente non ero nemmeno sicuro di voler farlo giocare per tutti i 90 minuti. Lui è riuscito a ritagliarsi i suoi spazi in campo e a darci un aiuto determinante."

Diego Farias oggi ha messo a segno la rete che ha deciso il match e regalato i tre punti al Cagliari.

"Sono contento per Diego (Farias ndr), sta trovando continuità dopo un infortunio che lo ha allontanato dal campo per tanto tempo. Oggi ha fatto goal, ha sfiorato la doppietta e, partita dopo partita, sta vedendo la porta sempre di più."