Cagliari, Maran: "Il club vuole crescere, ripartiamo da chi è in rosa"

Ospite dei microfoni di Sky, il nuovo tecnico del Cagliari Rolando Maran parla così delle prime mosse della società: "Il club vuole migliorare, il presidente mi ha chiesto questo e anche grazie ai giocatori che sono in organico, forti, per fare l'ossatura in vista di un campionato difficile. Mercato? Spero sia il direttore a dire quali saranno gli obiettivi della società".