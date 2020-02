Cagliari, Maran: "Il problema non è il rinvio delle partite ma le date dei recuperi"

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Roma rispondendo anche a una domanda sui rinvii delle partite che tra oggi e domani avrebbero dovuto disputarsi a porte chiuse: "Il dispiacere non è tanto per il rinvio delle partite, dato che è un provvedimento che viene preso nell'interesse di tutti. Spiace che vengano recuperate tardi, perché non ci sono finestre prima. Noi abbiamo vissuto una situazione surreale: alla vigilia della sfida col Verona siamo andati a letto pensando di giocare una sfida molto importante, poi invece ci siamo ritrovati a decidere cosa fare, senza sapere quando giocare. Sicuramente la situazione di Verona ci ha resi esausti, ma questa settimana abbiamo resettato tutto e siamo pronti a scendere in campo domani con la giusta carica".