Cagliari, Maran: "Il Torino ha gamba e mentalità, conterà l'aspetto fisico"

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Torino (in programma domani alle 12.30). Queste le battute riportate da calciocasteddu.it: "Mi aspetto una gara impegnativa contro una squadra che sta molto bene. Hanno una delle difese meno battute della Serie A, ma noi vogliamo spingere ancora molto sull'acceleratore. Il Torino ha gamba e mentalità, l’aspetto fisico è di grande rilevanza".

Sulla preparazione: "In settimana abbiamo lavorato molto bene. Peccato per i problemi di Cacciatore e Deiola che non ci saranno. Anche Srna è acciaccato ma lo convoco lo stesso, poi domani vedremo come starà. Klavan ora può andare in campo, anche se c’è da capire quanti minuti ha sulle gambe".

Sulla lotta salvezza: "Bisogna continuare a correre come dietro di noi fanno le altre. In questo senso era fondamentale battere la Spal. Perché ora pareggiamo meno? Cerchiamo sempre di vincere, ma non c’è un cambio da parte nostra".

Su Barella e i pochi gol: "Lui è stato sfortunato nei legni che ha preso e sul rigore sbagliato con l’Inter, ma ci prova sempre con convinzione. L’importante è che arrivi al tiro, deve continuare a lavorare sulla finalizzazione. L’importante comunque è andare in rete con più uomini e non con il solo Pavoletti".