Cagliari, Maran: "In Serie A partite facili non ne ho mai viste"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, parla ai microfoni di Sky in vista della sfida alla SPAL di domani: "In Serie A partite facili non ne ho mai viste, non ne conosco. Dovremo essere bravi a non concedere nulla, sapendo che di fronte abbiamo una squadra che può metterci in difficoltà. Rog e Joao Pedro sono a disposizione, hanno superato i rispettivi problemi e questo mi dà la possibilità di scegliere tra chi sta bene. I ragazzi danno tutto il massimo, anche chi non è stato premiato fino ad ora lavora bene. Questo per un allenatore è un motivo di soddisfazione".