Cagliari, Maran incassa una fiducia pluriennale per alzare l'asticella

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran è ufficialmente l'allenatore con il contratto più lungo della Serie A. L'ex tecnico del Chievo, da quest'anno al Cagliari, ha rinnovato oggi con il club sardo fino al giugno del 2022, incassando una fiducia pressoché totale da parte del presidente Giulini. "Proseguire questa avventura rappresenta una responsabilità nei confronti di tutto l'ambiente" ha dichiarato subito dopo la firma, confermando di aver trovato nei colori rossoblu, un porto sicuro dove provare a scalare le proprie ambizioni da allenatore.

Maran è riuscito a convincere la dirigenza cagliaritana nonostante la squadra non sia ancora ufficialmente salva. Ha convinto tutti con la professionalità che lo contraddistingue da sempre, ma anche dai modi e dalla qualità di un gioco spesso al di sopra della media delle squadre a pari punti e ambizioni. Da tempo il presidente del club sardo ha in mente di alzare l'asticella puntando ad ottenere, tramite un programma pluriennale, una crescita che porti la squadra a lottare per l'Europa League. Non è semplice, visto la grande concorrenza, ma proprio con una programmazione a lungo termine, anche questa strada potrebbe essere meno tortuosa.

Intanto Maran si gode un momento importante della propria carriera, in cui avrà la facoltà di costruirsi una squadra a sua immagine e somiglianza. In questa stagione non è stato neanche troppo fortunato visto i gravi infortuni di giocatori chiave come Castro o Birsa, ma con in tasca la spinta di una piazza che lo ha apprezzato fin da subito e una società alle spalle che lo ha premiato con un rinnovo unico in tutto il campionato, la prossima potrebbe permettergli davvero di aumentare le ambizioni e di costruire un progetto che torni a far sognare i tifosi cagliaritani.