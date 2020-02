Cagliari, Maran: "Inconsciamente abbiamo lasciato qualche centimetro per strada"

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Roma rispondendo a un domanda relativa alla sua squadra che potrebbe essersi "imborghesita" dopo i buoni risultati della prima parte di stagione: "Forse in maniera inconscia qualche centimetro per strada lo abbiamo lasciato, ma penso che nelle ultime gare il problema per noi sia stato proprio il contrario. Abbiamo finito l'ultima gara non come avremmo voluto, anche se la volontà dei ragazzi era la solita. Al di là di tutto, sappiamo domani come affrontare la gara: non dobbiamo lasciarci qualcosa dentro e non esprimerlo, perché vedo come lavorano i ragazzi".