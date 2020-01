© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Andiamo a Milano per giocarci le nostre carte”. Così Rolando Maran alla vigilia dell'impegno di Coppa Italia che domani sera vedrà i rossoblù affrontare l'Inter allo stadio Meazza: in palio il passaggio ai quarti di finale. Sui nerazzurri, il tecnico del Cagliari si è così espresso: "Giocheremo contro una squadra che ha nella solidità uno dei suoi punti di forza. Un avversario che concede poco, di grande fisicità. Cercheremo di non fare una partita di attesa, questo è un atteggiamento che non rientra nelle nostre corde, come si è visto nelle ultime partite. Vogliamo fare una buona prestazione, il modo migliore per ottenere un risultato positivo".