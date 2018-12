© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato anche di alcuni singoli come il regista Luca Cigarini e del difensore estone, ex Liverpool, Ragnar Klavan. "Cigarini lunedì l’ho scelto a seconda di quanto ho visto in settimana. C’è da lottare per avere una maglia e io devo saper gestire il gruppo. Per il modulo lavoriamo sempre sui cambiamenti da fare anche a gara in corso. Klavan? Deve solo trovare il ritmo partita”.