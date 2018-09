Cagliari, Maran: "Klavan sta crescendo. Da Srna mi aspetto tanto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato della crescita dei nuovi nel corso della conferenza stampa odierna: "Castro è pienamente recuperato. Come prosegue la crescita della squadra? Ogni settimana è un patrimonio, permette soprattutto ai nuovi come Klavan di crescere sotto ogni punto di vista. Il gruppo sta dando risposte da squadra, è un momento in cui tutti mi stanno dando segnali importanti. Srna? La sua risposta è stata quella che mi aspettavo. Da qui la scelta di farlo giocare titolare: mi aspetto tanto da lui come dagli altri".