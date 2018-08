Cagliari, Maran: "L'impiego di Klavan? E' una possibilità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sorpresa in difesa per il Cagliari in vista della gara contro il Sassuolo? L'arrivo dell'estone Ragnar Klavan dal Liverpool ha destato curiosità e interesse in Sardegna e Rolando Maran apre alla chance di vederlo in campo. "L'impiego di Klavan è una possibilità, abbiamo ancora due allenamenti da fare, c'è tempo per decidere. Si tratta comunque di un giocatore a cui piace giocare la palla".